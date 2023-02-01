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رياضة

بِالفيديو: هكذا احتفل شعيبي مع أنصار تولوز بِالفوز على تروا

علي بهلولي
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بِالفيديو: هكذا احتفل شعيبي مع أنصار تولوز بِالفوز على تروا
ح.م
فارس شعيبي

طلب أنصار فريق تولوز سهرة الأربعاء من اللاعب الجزائري المُغترب فارس شعيبي، الاحتفال معهم بِالفوز على نادي تروا.

وكان المهاجم شعيبي قد تألّق في هذه المباراة، وسجّل هدفا.

وحضر شعيبي في المدرجات بعد نهاية المباراة، ومنحه أحد المُشجّعين مُكبّرَ صوتٍ، وراح يحتفل مع أنصار الفريق بِالانتصار الثقيل (4-1) على نادي تروا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ويُنتظر أن يُدعّم فارس شعيبي صفوف المنتخب الوطني الجزائري في المستقبل القريب، بعد أن أعطى مُؤخّرا موافقته بِارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”.

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