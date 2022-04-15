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رياضة

بِالفيديو: هكذا بدّد محرز ضغط مواجهة الأتليتيكو

علي بهلولي
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بِالفيديو: هكذا بدّد محرز ضغط مواجهة الأتليتيكو

استعرض النجم الجزائري رياض محرز مهاراته الفنية في غرفة حفظ الملابس، قبيل انطلاق مباراة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي والمضيف نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.

ولُعبت هذه المباراة سهرة الأربعاء الماضي، بِرسم إياب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وظهر محرز في شريط فيديو، رفقة زملائه في فريق مانشستر سيتي: المدافع البرتغالي روبن دياس ومتوسط الميدان الأوكراني ألكسندر زينتشينكو والمهاجم الإنجليزي فيل فودن، يُبدّدون ضغط المباراة الكبيرة.

وقام الجناح محرز بِمطاولة الكرة بِقدمه، وبِطريقة شيّقة، تعكس قدراته الفنية العالية وميله إلى الاستعراض الكروي.

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