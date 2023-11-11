بِالفيديو: هكذا تضامن أنصار ريال سوسيداد مع الفلسطينيين

تضامن أنصار فريق ريال سوسيداد الإسباني على طريقتهم الخاصّة، مع الشعب الفلسطيني الذي يُعاني جرائم المُحتل الصّهيوني.

حدث ذلك قبيل انطلاق مباراة فريق ريال سوسيداد والزّائر نادي بنفيكا البرتغالي، لِحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الماضي.

ودخل مُشجّعو فريق ريال سوسيداد إلى الملعب، وهم يرتدون لباسًا أبيضَ مُلطّخا بِبقع حمراء، ترمز إلى دماء الشعب الفلسطيني البريء والأعزل التي سبّبتها همجية الصّهاينة.

كما رفع أنصار فريق ريال سوسيداد فوق المدرجات، علم فلسطين مُلطّخا بِالدّماء (الفيديو).