بِالفيديو: هكذا تعاطف أنصار بشكتاش مع الأطفال ضحايا الزلزال
تعاطف أنصار فريق بشكتاش التركي مساء الأحد على طريقتهم الخاصّة، مع ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب بلدهم مُؤخّرا.
حدث ذلك خلال إجراء المباراة المتأخّرة بين فريقه بشكتاش وضيفه نادي أنطاليا سبور، بِرسم الجولة الـ 14 من عمر البطولة التركية.
وقام المُشجّعون بِرمي دمى وألعاب، بدا واضحا أنها مُوجّهة إلى الأطفال الصغار ضحايا الزلزال.
للإشارة، فإن هذه المباراة شهدت حضور لاعبَين جزائريَين، وهما المهاجمان رشيد غزال وحسام الدين غشة.
04.17 Les supporters du match Beşiktaş – Antalyaspor lancent des jouets sur le terrain pour les victimes du tremblement de terre. 😢 pic.twitter.com/mOTNJZyh1S
— Turquie Sports (@TurquieSports) February 26, 2023
BEŞİKTAŞ TARAFTARI NAZIM HİKMET’LE UMUT AŞILADI
📌Beşiktaş’ın Antalyaspor’u konuk ettiği maçta, taraftarlar dakika 4:17’ye geldiğinde sahaya depremzede çocuklar için getirdikleri oyuncakları fırlattı.
🔴Taraftarlar hep bir ağızdan, Nazım Hikmet’in ‘Nikbinlik’ şiirini okudu..⤵️ pic.twitter.com/8YUgmDsrHi
— KRT TV (@krtkulturtv) February 26, 2023
Ağlamamak mümkün değil 😭
Depremin meydana geldiği 04.17 baz alınarak maç 4. 17’de durdu ve sahaya depremzede çocuklarımız için oyuncaklar atıldı #Beşiktaş ve #Antalyaspor taraftarına teşekkür ediyoruz
İyi ki varsınız
Sen çok yaşa Beşiktaş’ım 🦅🤍🖤Güzel günler göreceğiz çocuklar pic.twitter.com/5RbldK6Fhf
— Dilek ONAY CAN (@DilekOnay1) February 26, 2023