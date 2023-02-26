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رياضة

بِالفيديو: هكذا تعاطف أنصار بشكتاش مع الأطفال ضحايا الزلزال

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: هكذا تعاطف أنصار بشكتاش مع الأطفال ضحايا الزلزال
الأرشيف
أنصار فرق بشكتاش التركي

تعاطف أنصار فريق بشكتاش التركي مساء الأحد على طريقتهم الخاصّة، مع ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب بلدهم مُؤخّرا.

حدث ذلك خلال إجراء المباراة المتأخّرة بين فريقه بشكتاش وضيفه نادي أنطاليا سبور، بِرسم الجولة الـ 14 من عمر البطولة التركية.

وقام المُشجّعون بِرمي دمى وألعاب، بدا واضحا أنها مُوجّهة إلى الأطفال الصغار ضحايا الزلزال.

للإشارة، فإن هذه المباراة شهدت حضور لاعبَين جزائريَين، وهما المهاجمان رشيد غزال وحسام الدين غشة.

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