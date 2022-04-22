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رياضة

بِالفيديو: هكذا “غازلت” إدارة الميلان بن ناصر لِتمديد العقد

علي بهلولي
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بِالفيديو: هكذا “غازلت” إدارة الميلان بن ناصر لِتمديد العقد

أقامت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، الجمعة، حفلا رمزيا على شرف لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وسلّم المدير الرياضي للميلان باولو مالديني لِإسماعيل بن ناصر جائزة فخرية، نتيجة خوض الدولي الجزائري 100 مباراة بِألوان فريق “الروسونيري”.

وإذا كان هذا التكريم تقليدا لدى أسرة نادي ميلان آسي، إلّا أن التوقيت يدفع إلى الاعتقاد بِأن مسؤولي الفريق الإيطالي “يُغازلون” بن ناصر من أجل تجديد العقد.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، والصحافة الإيطالية تتحدّث عن مفاوضات إدارة نادي الميلان مع بن ناصر من أجل تمديد العقد. ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، ما زال متوسط الميدان الجزائري (24 سنة) يرتبط بِعقده القديم الذي يمتدّ حتى صيف 2024.

وتقترح إدارة نادي الأحمر والأسود على بن ناصر، عقدا جديدا يمتدّ حتى صيف 2026. ورفع أجرته السنوية إلى أكثر من 3 ملايين أورو، أي بِزيادة نحو 1.2 مليون أورو عن الرّاتب الحالي.

وتطمح أندية أوروبية كبيرة في انتداب إسماعيل بن ناصر في الصيف المقبل، أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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