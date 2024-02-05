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رياضة

بِالفيديو: هل سجّل آيت نوري هدفا؟ الرّابطة الإنجليزية تردّ

علي بهلولي
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بِالفيديو: هل سجّل آيت نوري هدفا؟ الرّابطة الإنجليزية تردّ
ح.م

سجّل اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري هدفا لِمصلحة فريقه ولفرهامبتون، في مرمى المُضيّف نادي تشيلسي الإنجليزيَين.

وفاز فريق ولفرهامبتون بِنتيجة (2-4)، في هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة الإنجليزية، وأُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الأحد.

وتمكّن المدافع آيت نوري في الدقيقة الـ 43، من هزّ شباك الحارس الصربي دوردي بيتروفيتش حامي عرين نادي تشيلسي (الفيديو).

لكن الرّابطة التي تُشرف على شؤون “البريمرليغ”، دوّنت الهدف في سجّلها بِاسم اللاعب الفرنسي أكسال ديزازي مدافع نادي تشيلسي، بِالخطأ في مرماه. كما يُوضّحه منشور هذه الهيئة المُدرج أدناه.

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