بِالفيديو: هل نام بن ناصر ليل الإثنين إلى صباح الثلاثاء؟

يخوض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي سهرة الثلاثاء، مباراة جوارية قوية أمام المُضيّف نادي نابولي الإيطاليَين.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار إياب ربع نهائي منافسة رابطة أبطال أوروبا، وتنطلق على الساعة الثامنة ليلا بِالتوقيت الجزائري. بعدما فاز الميلان في لقاء الذهاب داخل القواعد بِهدف دون ردّ، أمضاه متوسّط الميدان بن ناصر.

واحتشد نحو 200 مُشجّع لِفريق نابولي أمام مقرّ إقامة لاعبي “الروسونيري” (فندق مُطلّ على البحر المتوسّط)، في مسعى لِصدّهم عن النّوم، قبل سويعات من مباراة واعدة بِالإثارة والتشويق.

وذكرت عديد التقارير الصحفية الإيطالية الصّادرة، الثلاثاء، أن أنصار فريق نابولي بالغوا في استفزاز لاعبي الميلان، بِواسطة أبواق السيارات المُزعجة، والموسيقى الصّاخبة، وتفجير المفرقعات، وإشعال الشماريخ، والصّراخ بِألفاظ سوقية.

وانطلق هذا “الكرنفال” العنيف عصر الإثنين، واستمرّ إلى غاية الساعة الثانية من صباح الثلاثاء. قبل أن ينصرف مُشجّعو فريق نابولي ويعودون إلى بيوتهم.

لكن ما جهله الأنصار المُتعصّبون، هو أن إدارة نادي ميلان آسي – يقول المصدر – اختارت للاعبيها فندقا مُجهّزا بِغرف عازلة للصّوت!

بقيت الإشارة، إلى أن إسماعيل بن ناصر سافر مع فريقه الميلان إلى نابولي، كما أن حكم المباراة هو نفسه الذي أدار نهائي مونديال 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ونصف نهائي كأس العرب 2021 بين الجزائر وقطر، ودور المجموعات بين الجزائر ولبنان، البولوني سيمون مارتشينياك.