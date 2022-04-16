بِالفيديو: هناك معطيات جديدة تصبّ في مصلحة منتخب الجزائر

قال محلّل تلفزيوني مصري مختصّ في شؤون الكرة الإفريقية وكواليس اللّعبة بِالقارّة السّمراء، إن معطيات جديدة ظهرت في ملف مباراة الجزائر والكاميرون، وقد تقلب النتيجة النهائية رأسا على عقب.

وأوضح المحلّل ماهر جنينة في أحدث ظهور له عبر قناة “أون تايم سبورت” المصرية: “عكس ملفات المقابلات الأخرى التي تُعالجها الفيفا، ظهرت أدلّة جديدة بِخصوص مباراة الجزائر والكاميرون، وتسجيلات صوتية هامّة جدا تخدم مصلحة المنتخب الجزائري”.

وأضاف: “تُحقّق الفيفا حاليا في قضية حكم استلم رشوة، عن طريق وسيط مُمثّل في شركة تابعة لِرئيس اتحاد كرة تأهّل منتخبه الإفريقي للمونديال”. مُلمّحا إلى حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما ورئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل إيتو. كما تُبيّنه صور شريط الفيديو المُدرج أدناه (انطلاقا من الدقيقة الـ 3.30).

ومعلوم أن الحكم بكاري غاساما يبلغ من العمر 43 سنة، وبِالتالي أشرف على الاعتزال (عادة يُعلّق الحكّام الصافرة بِهذا العمر أو بعده بِعامَين على أقصى تقدير)، وبِالتالي لا يهمّه مستقبله في هذا السلك الرياضي. أمّا صامويل إيتو فهو يُصنّف ضمن خانة أكبر رجال أعمال الكاميرون المُقرّبين من السلطة في بلاده، وأيضا المُتورّطين في قضايا فساد. بِدليل أن شخصيات كروية كاميرونية تُعارض فوزه بِانتخابات رئاسة اتحاد اللّعبة، وتُؤكّد أنه لجأ إلى المال “القذر” لِحيازة هذا المنصب. وقد رفعت مُؤخّرا شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية بِمدينة لوزان السويسرية، لِتنحية إيتو.

ويحسم الاتحاد الدولي لِكرة القدم أمر مباراة الجزائر والكاميرون الخميس المقبل.