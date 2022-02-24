بِالفيديو: هني يُهدي الغرافة فوزا ثمينا

أهدى اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان هني فريقه الغرافة مساء الخميس، فوزا ثمينا على الضيف نادي الريان القطريَين.

وانتصر فريق الغرافة على الزائر نادي الريان بِنتيجة (3-2)، ضمن إطار الجولة الـ 20 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل متوسط الميدان الهجومي سفيان هني الهدف الثالث والأخير لِمصلحة فريقه الغرافة، في الوقت بدل الضّائع (90+1). كما صنع الهدف الثاني بِتمريرة في الدقيقة الـ 55.

ورفع هني غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي الغرافة، في البطولة القطرية للموسم الحالي.

وبِالمقابل، صنع متوسط الميدان ياسين براهيمي هدفَي فريقه الريان، بِتمريتَين في الدقيقتَين الـ 38 (ركنية) والـ 72.

ولعب براهيمي وهني فضلا عن الجزائري الآخر مهدي تاهرت مدافع فريق الغرافة، كامل أطوار هذه المباراة.

وطرد الحكم اللاعب نايف الحضرمي متوسط ميدان فريق الريان، في الدقيقة الـ 82، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وارتقى فريق الغرافة بعد هذا الفوز، إلى المركز الـ 4 بِرصيد 30 نقطة، ويشغل نادي الريان الرّتبة الـ 9 بِرصيد 18 نقطة. لكن فريق براهيمي تنقصه مباراة متأخّرة.