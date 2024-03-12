بِالفيديو: هُتافات عنصرية مغربية ضد البرازيلي “جونيور”

رصدت وسيلة إعلام بريطاني هُتافات عنصرية مغربية، ضدّ اللاعب الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان نظام محمد السّادس وبِغرض الترويج للقطاع السياحي، قد وجّه الدّعوة للنّجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مُؤخّرا.

ويُهرول “المخزن” هذه الأيّام في كلّ اتّجاه لِصيانة الأثاث، بعد تضرّر قطاع السّياحة، وبعد انتشار الرّوائح النّتنة للمُخدّرات والخمور والدّعارة و”البيدوفيليا” (إحضار أطفال المدارس لم يكن أمرا عشوائيا)، التي التصقت بِهذا القطاع في بلاد مراكش.

وضمن شريط فيديو نشرته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، ظهر فينيسيوس جونيور يُمارس كرة القدم في أحد الأحياء الرّيفية للمغرب. تخلّلته صيحات ناقمة على هوامش الملعب أطلقها متفرّجون، يوجد بينها لفظا “مونكي” (أحد أنواع القردة) و”لكحل” (أسود البشرة). كما تُبرزه صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).