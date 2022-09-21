بِالفيديو والصور: تدريبات منتخبَي غينيا ونيجيريا

يُجري منتخبا غينيا كوناكري ونيجيريا تدريباتهما، استعدادا لِمواجهة ودّيا الفريق الوطني الجزائري للأكابر وأيضا لِفئة المحلّيين.

وانطلقت التدريبات الثلاثاء، بِوهران بِالنسبة لِمنتخب غينيا كوناكري، وقسنطينة بِالنسبة للفريق النيجيري. كما تُظهره الصورتان وشريطا الفيديو المُدرجان.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع غينيا كوناكري بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، الجمعة المقبلة على الساعة الثامنة مساءً. وفي اليوم ذاته لكن على الساعة الخامسة والنصف مساء، يُواجه الفريق الوطني المحلّي منتخب نيجيريا بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة.