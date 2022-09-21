بِالفيديو والصور: تدريبات منتخبَي غينيا ونيجيريا
يُجري منتخبا غينيا كوناكري ونيجيريا تدريباتهما، استعدادا لِمواجهة ودّيا الفريق الوطني الجزائري للأكابر وأيضا لِفئة المحلّيين.
وانطلقت التدريبات الثلاثاء، بِوهران بِالنسبة لِمنتخب غينيا كوناكري، وقسنطينة بِالنسبة للفريق النيجيري. كما تُظهره الصورتان وشريطا الفيديو المُدرجان.
ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع غينيا كوناكري بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، الجمعة المقبلة على الساعة الثامنة مساءً. وفي اليوم ذاته لكن على الساعة الخامسة والنصف مساء، يُواجه الفريق الوطني المحلّي منتخب نيجيريا بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة.
Mohamed Bayo comme on aime le voir 🔥🥰#CONORFGF #FGF #SyliNational pic.twitter.com/lsot78QSss
— Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) September 20, 2022
Our first training session in Constantine. 18 players were involved in the training; Okoye, Ekong, Omeruo, Awaziem, Aina, Bassey, Sanusi, Akpoguma, Ozornwafor, Ndidi, Onyeka, Iwobi, Onyedika, Simon, Awoniyi, Ejuke, Dessers, Moffi. #SoarSuperEagles pic.twitter.com/SQXts4CpDd
— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) September 20, 2022