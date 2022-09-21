-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أمطار رعدية مرفوقة ببرد عبر 25 ولاية حتى صبيحة الخميس
رياضة

بِالفيديو والصور: تدريبات منتخبَي غينيا ونيجيريا

علي بهلولي
  • 303
  • 0
بِالفيديو والصور: تدريبات منتخبَي غينيا ونيجيريا

يُجري منتخبا غينيا كوناكري ونيجيريا تدريباتهما، استعدادا لِمواجهة ودّيا الفريق الوطني الجزائري للأكابر وأيضا لِفئة المحلّيين.

وانطلقت التدريبات الثلاثاء، بِوهران بِالنسبة لِمنتخب غينيا كوناكري، وقسنطينة بِالنسبة للفريق النيجيري. كما تُظهره الصورتان وشريطا الفيديو المُدرجان.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع غينيا كوناكري بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، الجمعة المقبلة على الساعة الثامنة مساءً. وفي اليوم ذاته لكن على الساعة الخامسة والنصف مساء، يُواجه الفريق الوطني المحلّي منتخب نيجيريا بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

مقالات ذات صلة
مدرب البرازيل: الكنيسة أحبّ إلى قلبي من الملاهي

مدرب البرازيل: الكنيسة أحبّ إلى قلبي من الملاهي

بلماضي يراهن على ماندي وتوبة وبدران وتوغاي في محور الدفاع

بلماضي يراهن على ماندي وتوبة وبدران وتوغاي في محور الدفاع

مدرب ليفربول “يحرم” قائد غينيا من مواجهة الجزائر

مدرب ليفربول “يحرم” قائد غينيا من مواجهة الجزائر

انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهتَي “الخضر” مع غينيا ونيجيريا

انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهتَي “الخضر” مع غينيا ونيجيريا

الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في المنافسات الإفريقية

الأندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في المنافسات الإفريقية

مَن يُؤدّب أسرة الكرة الأوروبية؟

مَن يُؤدّب أسرة الكرة الأوروبية؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد