بِالفيديو والصور: شغب في مباراة لِفريق بودبوز

أخّر شغب أنصار فريق سانت إيتيان سهرة الجمعة، مباراة فريقهم الكروي والضيف نادي أونجي الفرنسيَين، بِنحو ساعة من الزمن.

وكان يُفترض أن تنطلق هذه المباراة على الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري، لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة الفرنسية.

وأقدم مُشجّعون متعصّبون ينتمون إلى فريق سانت إيتيان، بِرشق أرضية الميدان بِالشهب النارية والمفرقعات قبيل انطلاق المباراة، كما خرّبوا شباك المرمى.

وطالب هؤلاء الأنصار الغاضبون بِرحيل مسؤولي النادي والمدرب كلود بويل، بِسبب سلبية النتائج المُسجّلة منذ انطلاق الموسم. كما ذكره الإعلام الفرنسي.

ولجأ المُنظّمون إلى فرض طوق أمني لافت، خوفا من حدوث انزلاقات أخرى أكثر خطورة. خاصة وأن نادي سانت إيتيان مشهور في فرنسا بِامتلاكه قاعدة جماهرية عريضة (مثل فريقَي باريس سان جيرمان ومرسيليا).

وعجز فريق سانت إيتيان عن حصد الفوز في بطولة الموسم الجديد، بعد أن مُني بِستّ هزائم، واكتفى بِالتقاط أربع تعادلات. في حصيلة جدّ سلبية، جعلته يتذيّل لائحة الترتيب في المركز الـ 20.

وشارك صانع الألعاب والدولي الجزائري السابق رياض بودبوز سهرة الجمعة، أساسيا مع فريقه سانت إيتيان، في مواجهة الزّائر نادي أونجي.

وبِاحتساب مواجهة أنجي، خاض بودبوز 3 مقابلات فقط أساسيا مع فريقه سانت إيتيان، في بطولة الموسم الجاري.

وبقيت الإشارة، إلى أن حكم الساحة بعد أن أخّر المباراة بِنحو ساعة من الزمن “مُكرها”، أمر بِإقامتها. لِتنتهي منذ قليل بِنتيجة مُتكافئة (2-2)، وهو خامس تعادل، ثبّت نادي سانت إيتيان في أسفل جدول الترتيب، مقابل المركز الـ 4 لِنادي أونجي.