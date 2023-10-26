بِالفيديو والصّورة: توغاي يُسجّل ويتأهّل دون نسيان فلسطين

انتصر اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي مساء الخميس للقضية الفلسطينية، في مباراة رسمية لِكرة القدم.

وحمل المدافع توغاي وشاحا مُدوّنا عليه علم فلسطين، في إشارة إلى ما يتعرّض له شعبها البريء والأعزل من جرائم بشعة ما زال يرتكبها المُحتلّ الصّهيوني النّذل (الصّورة المُدرجة أعلاه).

حدث ذلك خلال مباراة فريق الترجي التونسي وضيفه نادي مازيمبي من الكونغو الديموقراطية، لِحساب إيّاب ربع نهائي منافسة الدوري الإفريقي.

وفاز الترجي التونسي بِثلاثية نظيفة، مع تسجيل اللاعب توغاي للهدف الثالث في الدقيقة الـ 86 (الفيديو).

وكان مُمثّل الكرة التونسية قد انهزم في لقاء الذّهاب خارج القواعد بـ (0-1)، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل لِنصف نهائي مسابقة الدوري الإفريقي.