بِالفيديو والصّورة: زميل عوّار يستفزّ أنصار لاتسيو بِرَاية يتوّسطها جرذ!

فتحت لجنة الانضباط التابعة لِاتحاد الكرة الإيطالي تحقيقا، ضدّ اللاعب الدولي جانلوكا مانشيني مدافع النادي المحلّي روما.

وراح مانشيني يحتفل بِفوز فريقه روما، وهو يُلوّح بِراية كبيرة بِلونَي النادي المُنافس والغريم التقليدي لاتسيو، تتوسّطها صورة لِجرذ (الفيديو)!

ودائما ما تتميّز المواجهات بين الفريقَين الجارَين روما ولاتسيو بِالإثارة، سواء داخل المستطيل الأخضر، أو في المدرّجات، أو في قاعات التحرير، أو في مواقع التواصل الاجتماعي. وتنحرف في بعض الأحيان إلى شغب، أو تصرّفات “غريبة” مثل التي صدرت عن مانشيني.

وقدّم مانشيني اعتذاره إلى إدارة وأنصار نادي لاتسيو بعد هذا التصرّف، فيما ذكرت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الأحد، أن لجنة الانضباط فتحت تحقيقا ضدّ اللاعب الدولي، وتوقّعت أن تُسلّط عليه عقوبة.

وكان جانلوكا مانشيني قد سجّل الهدف الوحيد (الفيديو) في هذه المباراة لِمصلحة فريقه روما، وقد غاب عنها الدولي الجزائري حسام عوّار بِسبب مُعاناته من الزّكام.