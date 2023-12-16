بِالفيديو والصّورة: ملعب المُواجهتَين التحضيريتَين للجزائر بِالطوغو

ملعب "كيغي" خلال احتضانه مباراة الطوغو (بِالزيّ الأصفر) والسنيغال، في نوفمبر 2023.

يُفترض أنّ مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري الودّيتَين أمام الطوغو والبورندي، تُلعبان في ميدان مُؤهّل دوليا.

وبِما أن الناخب الوطني جمال بلماضي اختار العاصمة الطوغولية لومي مقرّا للترّبص، وأيضا مسرحا للمواجهتَين المذكورتَين أعلاه في الخامس والتاسع من جانفي 2024. فإنه لا يُستبعد أن تكون “الفاف” قد اتّفقت مع اتحاد الكرة الطوغولي على تنظيم المقابلتَين بِملعب “كيغي”. وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا، تقع في المدينة المذكورة أعلاه، وتتّسع لِنحو 25 ألف متفرّج، ودُشّنت في عام 2000.

ولا يُعقل أن يُبرمج اتحاد الكرة الجزائري تربّصا، بِملعب مُهترئ البساط الطبيعي والمرافق، يزيد متاعب بلماضي (الإصابات) قبل أسبوع عن انطلاق بطولة إفريقية كبيرة وهامّة.

وكان ملعب “كيغي” ميدان مواجهات منتخب الطوغو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، وأيضا معقل مباراة السنيغال في نوفمبر الماضي، لِحساب تصفيات مونديال 2026.

وفي تصفيات “كان” 2019، برمج اتحاد الكرة الطوغولي مباراة منتخب بلاده أمام رجال بلماضي، بِملعب صغير ذي بساط اصطناعي، بِسبب اهتراء أرضية ميدان المنشأة الرياضية “كيغي”.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج مباراة الطوغو (بِاللّباس الأصفر) والسنيغال، بِملعب “كيغي” في نوفمبر الماضي. التي أدارها طاقم جزائري يقوده حكم الساحة مصطفى غربال (إضغط هنا).