-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو والصّورة: هكذا احتفل محرز وزملاؤه بعد التتويج بِاللّقب

علي بهلولي
  • 593
  • 0
بِالفيديو والصّورة: هكذا احتفل محرز وزملاؤه بعد التتويج بِاللّقب
هذيان أزرق! (صورة نادي مانشستر سيتي).

تسمّر لاعبو فريق مانشستر سيتي بينهم الدولي الجزائري رياض محرز مساء السبت أمام التلفزيون، يُشاهدون مباراة أرسنال ومُضيّفه نوتنغهام فورست.

وكانت خسارة فريق أرسنال لِهذه المباراة، تعني بِالضرورة نهاية التنافس على لقب “البريمرليغ” لِمصلحة نادي مانشستر سيتي، وهو الذي حدث فعلا.

وبِمجرّد نهاية هذه المواجهة، دوّت الفرحة داخل القاعة، وراح محرز وزملاؤه يحتفلون بِالاحتفاظ بِلقب البطولة الإنجليزية.

مقالات ذات صلة
“يجب أن نضع أرجلنا على الأرض.. فنحن لم نحقق أي شيء”

“يجب أن نضع أرجلنا على الأرض.. فنحن لم نحقق أي شيء”

الكشف عن تاريخ تنظيم “كان” كوت ديفوار

الكشف عن تاريخ تنظيم “كان” كوت ديفوار

بن عيادة يُواجه قندوسي في نهائي رابطة أبطال إفريقيا

بن عيادة يُواجه قندوسي في نهائي رابطة أبطال إفريقيا

“الفاف” تتضامن مع بن ناصر وتتمنى له عودة سريعة إلى الميادين

“الفاف” تتضامن مع بن ناصر وتتمنى له عودة سريعة إلى الميادين

اتحاد الجزائر لتجاوز عقبة الفريق التانزاني في نهائي كاس “الكاف”

اتحاد الجزائر لتجاوز عقبة الفريق التانزاني في نهائي كاس “الكاف”

“نتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري”

“نتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد