بِالفيديو والصّورة: هكذا احتفل محرز وزملاؤه بعد التتويج بِاللّقب

تسمّر لاعبو فريق مانشستر سيتي بينهم الدولي الجزائري رياض محرز مساء السبت أمام التلفزيون، يُشاهدون مباراة أرسنال ومُضيّفه نوتنغهام فورست.

وكانت خسارة فريق أرسنال لِهذه المباراة، تعني بِالضرورة نهاية التنافس على لقب “البريمرليغ” لِمصلحة نادي مانشستر سيتي، وهو الذي حدث فعلا.

وبِمجرّد نهاية هذه المواجهة، دوّت الفرحة داخل القاعة، وراح محرز وزملاؤه يحتفلون بِالاحتفاظ بِلقب البطولة الإنجليزية.