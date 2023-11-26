بِالفيديو والصّور: أحداث شغب في مباراة لِفريق شعيبي

شهدت مباراة فريق آينتراخت فرانكفورت وضيفه نادي شتوتغارت الألمانيَين لِكرة القدم، أحداث شغب.

ولُعبت هذه المباراة مساء السبت، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة الألمانية.

وخاض متوسّط الميدان الجزائري فارس شعيبي كامل أطوار هذه المواجهة، التي انتهت بِخسارة فريقه آينتراخت فرانكفورت بِنتيجة (1-2).

وقبل انطلاق المباراة اندلعت أحداث شغب بين أنصار الفريقَين خارج أسوار الملعب، ثمّ امتدّت إلى أعتاب هذه المنشأة الرياضية، لمّا حاول بعض المُشجّعين الدخول بِعنف إلى المدرجات.

واستعانت إدارة الملعب بِفرق إضافية من رجال الأمن، الذين استعملوا الهراوات وأيضا الغازات المُسيّلة للدموع، من أجل تحييد المُشاغبين.

ووفقا لِصحيفة “بيلد” الألمانية، فقد سُجّل إصابة 50 شرطيا بِجروح مُتفاوتة الخطورة. أمّا جريدة “فاسيناسيون”، فعدّدت رقم الجرحى في صفوف المُشجّعين بـ 70 فردا، بينهم 7 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة.

ويتموقع فريق شتوتغارت بعد فوزه بِهذه المباراة، في الرّتبة الـ 3 بِرصيد 27 نقطة. ويشغل نادي آينتراخت فرانكفورت المركز الـ 7 بِمجموع 18 نقطة.

وتُظهر صور أشرطة الفيديو الثلاثة المُدرجة أدناه، أحداث الشغب في هذه المباراة.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

الفيديو الثالث: (إضغط هنا).