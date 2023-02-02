بِالفيديو والصّور: أوّل حصّة تدريبية لـ “سليماني” في بلجيكا

سليماني يشرع في التدريبات مع فريقه الجديد (صورة نادي أندرلخت).

أجرى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، الخميس، أوّل حصّة تدريبية مع فريقه الجديد أندرلحت البلجيكي.

وكان المهاجم سليماني قد ترك في الأيّام القليلة الماضية فريقه براست الفرنسي، وانتقل إلى نادي أندرلخت بِعقدٍ قصير تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

ويستعدّ إسلام سليماني للمشاركة مع فريقه أندرلخت ضدّ المُضيّف نادي أوستيندي سهرة هذا الجمعة، لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة البلجيكية.

وسبق لِفريق أندرلخت أن ضمّ في صفوفه لاعبا دوليا جزائريا آخرَ، والأمر يتعلّق بِمتوسّط الميدان الهجومي سفيان هني، ما بين صيف 2016 وجانفي 2018.