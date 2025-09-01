بِالفيديو والصّور: أوّل حصّة تدريبية لـ “الخضر” بِحضور قبال

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري مساء الإثنين، أوّل حصة تدريبية بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وأشرف على المران الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بِحضور الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” إيلان قبال صانع ألعاب نادي باريس الفرنسي.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا مع أنديتهم في مقابلات رسمية مساء الأحد، لِمران خاص تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية باولو رونغوني. وتدرب البقية تحت إمرة بيتكوفيتش.

وتُظهر صور شريط الفيديو المدرج وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى مركز سيدي موسى (إضغط هنا).