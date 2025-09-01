-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو والصّور: أوّل حصّة تدريبية لـ “الخضر” بِحضور قبال

الشروق الرياضي
  • 176
  • 0
بِالفيديو والصّور: أوّل حصّة تدريبية لـ “الخضر” بِحضور قبال
ح.م

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري مساء الإثنين، أوّل حصة تدريبية بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وأشرف على المران الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بِحضور الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” إيلان قبال صانع ألعاب نادي باريس الفرنسي.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا مع أنديتهم في مقابلات رسمية مساء الأحد، لِمران خاص تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية باولو رونغوني. وتدرب البقية تحت إمرة بيتكوفيتش.

وتُظهر صور شريط الفيديو المدرج وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى مركز سيدي موسى (إضغط هنا).

مقالات ذات صلة
خبر سار لبيتكوفيتش قبل مباراتي بوتسوانا وغينيا

خبر سار لبيتكوفيتش قبل مباراتي بوتسوانا وغينيا

بيتكوفيتش يشدّد على الصّرامة والانضباط.. ويخطّط لحسم بطاقة المونديال هذا الشهر

بيتكوفيتش يشدّد على الصّرامة والانضباط.. ويخطّط لحسم بطاقة المونديال هذا الشهر

10 أندية مهدّدة بِالإقصاء من خوض بطولة القسم الثاني

10 أندية مهدّدة بِالإقصاء من خوض بطولة القسم الثاني

لمّا يكون المشرفُ على التقييمِ رديئًا

لمّا يكون المشرفُ على التقييمِ رديئًا

أندية أوروبية تدرس رفض مواجهة فرق إسرائيلية في البطولات القارية

أندية أوروبية تدرس رفض مواجهة فرق إسرائيلية في البطولات القارية

اتحاد خنشلة يتعاقد مع بن داود

اتحاد خنشلة يتعاقد مع بن داود

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد