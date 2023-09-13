بِالفيديو والصّور: إنذار شديد اللّهجة لِكوت ديفوار قبل 4 أشهر من تنظيم “الكان”

اضطرّ حكم السّاحة الطوغولي أكليسو غناما سهرة الثلاثاء، إلى إيقاف مباراة منتخب كوت ديفوار وضيفه المالي لِكرة القدم، بِسبب التساقط الغزير للأمطار.

واحتضن ملعب “الحسن واطار” بِمدينة أبيدجان الإيفوارية أطوار هذه المباراة التحضيرية، ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وقرّر الحكم عند نهاية الشوط الأوّل بِنتيجة التعادل السلبي، إيقاف المباراة وإنهائها قبل الآوان، بِسبب استحالة اللّعب فوق أرضية ميدان صارت أشبه بِبركة مياه فسيحة الأرجاء.

ولجأ المُنظّمون الإيفواريون إلى طرق بدائية لِتجفيف أرضية الميدان، يعود تاريخها إلى مطلع النّصف الثاني من القرن الماضي، وبِالضّبط في بعض مقابلات كأس العالم 1974 بِألمانيا الفيدرالية، حيث ساءت الأحوال الجوّية (الفيديو).

ووجّهت رداءة الأحوال الجوّية إنذارا شديد اللّهجة للسلطات الإيفوارية، قبل 4 أشهر من تنظيم البلد لِأكبر تظاهرة كروية في القارّة السّمراء، مُتمثّلة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

للإشارة، فإن سلطات كوت ديفوار برمجت ملعب “الحسن واطارا” ميدانا لِمباراة الافتتاح واللّقاء النهائي، في “كان” 2024.