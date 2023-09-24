بِالفيديو والصّور: إيقاف مباراة لِفريق زروقي بِسبب الشّغب

اضطرّ الحكم إلى إيقاف مباراة أجاكس أمستردام وضيفه نادي فينورد روتردام في مطلع الشوط الثاني، بِسبب شغب جماهير الفريق المحلّي.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة السادسة من عمر البطولة الهولندية، وعند إيقافها كان الفريق الزّائر فينورد روتردام متُقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

ورشق أنصار نادي أجاكس أمسترادم أرضية الميدان بِالشّهب النّارية، فأوقف الحكم المباراة لِمدّة 20 دقيقة، قبل أن يُنهيها قبل الآوان في الدقيقة الـ 55. في انتظار القرار الذي سيتّخذه اتحاد الكرة الهولندي لاحقا.

وكان اللاعب الدولي الجزائري ومتوسّط الميدان رامز زروقي، يُتابع أطوار المباراة من دكّة بدلاء فريقه فينورد روتردام.

وحاز فينورد روتردام لقب البطولة الهولندية للموسم الماضي، ونال أجاكس أمستردام هذا التتويج في النّسخ الثلاث التي سبقته.

ودون احتساب هذه المباراة، يجمع فينورد روتردام 11 نقطة في المركز الـ4. ويحوز أجاكس أمستردام 5 نقاط في الرّتبة الـ 13.

الفيديو الأوّل لِأعمال الشغب: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني لِأعمال الشغب: (إضغط هنا).