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رياضة

بِالفيديو والصّور: إيقاف مباراة هولندية بِسبب الشغب

الشروق الرياضي
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بِالفيديو والصّور: إيقاف مباراة هولندية بِسبب الشغب
ح.م

أوقف الحكم مباراة فريق أجاكس أمستردام ومُضيّفه نادي غرونينغن الهولنديَين بعد 10 دقائق فقط من انطلاقها، وذلك بِسبب الشغب.

وانطلقت هذه المباراة بعد ظهيرة الأحد، ضمن إطار الجولة الـ 32 من عمر البطولة الهولندية.

وبدأ أنصار الفريق المحلّي غرونينغن في رشق المُستطيل الأخضر بِالشهب النارية، كما اجتاح بعضهم أرضية الميدان، وهو ما أجبر الحكم على إيقاف المباراة في الدقيقة العاشرة، وحينها كانت النتيجة معادلة سلبا.

وسيفصل اتحاد الكرة الهولندي لاحقا في أمر هذه المباراة.

وقبل تنظيم هذه المواجهة، كان فريق أجاكس أمستردام يشغل المركز الـ 3 بِرصيد 63 نقطة. ويتموقع نادي غرونينغن في الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِمجموع 18 نقطة، وقد نزل في تاريخ سابق إلى بطولة القسم الثاني.

وبقيت جولتان عن إسدال ستار بطولة هولندا للقسم الأوّل.

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