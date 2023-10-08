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رياضة

بِالفيديو والصّور: الشّغب يوقف مباراة لِفريق زفان

الشروق الرياضي
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بِالفيديو والصّور: الشّغب يوقف مباراة لِفريق زفان
ح.م

أوقف حكم الساحة الفرنسي فلورون باتا مساء الأحد، مباراة فريق مونبلييه وضيفه نادي كليرمون قبل نهايتها، وذلك بِسبب شغب الجماهير.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية.

ورشق أحد أنصار فريق مونبلييه حامي العرين السنيغالي وحارس مرمى نادي كليرمون موري دياو بِمُفرقعة، في الدقيقة الـ 90. وحينها كان المحلّيون مُتقدّمين في النتيجة بـ (4-2).

وهرول رجال الإسعاف إلى الحارس، ونقلوه خارج الملعب لِإسعافه. فتوقّفت المباراة لِنحو 20 دقيقة، وأمر بعدها الحكم بِإيقافها قبل الآوان. في انتظار القرار النّهائي الذي تتّخذه لجنة الانضباط (الفيديو).

وشهدت هذه المباراة أيضا طرد لاعب من كلّ فريق، في توقيتَين متباينَين.

ودخل المدافع الدولي الجزائري السّابق مهدي زفان إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 86، مُرتديا زيّ نادي كليرمون.

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