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رياضة

بِالفيديو والصّور: العرس الكروي الإفريقي بِالجزائر

الشروق الرياضي
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بِالفيديو والصّور: العرس الكروي الإفريقي بِالجزائر
ح.م
حفل افتتاح يليق بـ "فخامة" الجزائر.

قصّت “الكاف” مساء الجمعة شريط انطلاقة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وبدأ المشوار الكروي بِمباراة الافتتاح بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي.

ونُقدّم لكم هنا أشرطة فيديو وصورا عن “العرس” الجزائري- الإفريقي، بِالمنشأة الرياضية العالمية العاصمية.

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