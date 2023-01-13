بِالفيديو والصّور: العرس الكروي الإفريقي بِالجزائر
قصّت “الكاف” مساء الجمعة شريط انطلاقة بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.
وبدأ المشوار الكروي بِمباراة الافتتاح بين المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي.
ونُقدّم لكم هنا أشرطة فيديو وصورا عن “العرس” الجزائري- الإفريقي، بِالمنشأة الرياضية العالمية العاصمية.
ان يكون الموضوع كرة وعزف نشيد وطن الشهداء هذا ما يحصل تقشعر له الابدان ياحب الجزائريين لبلدهم وللكرة👏#شان2022 #شان_في_بلاد_الشانpic.twitter.com/GyMabkobYa
— ch.. (@chahramary) January 13, 2023
Afrique, il y a une fête en ALGÉRIE! 🇩🇿#TotalEnergiesCHAN2022 pic.twitter.com/02tA8dcdYO
— MARHABA (@caf_online_FR) January 13, 2023
ههههه ههه حببنا مصري راه يعمل في شرات لوحد بلاد 🤣🤣🤣🤣🤣#الشان_في_بلاد_لاشان #شان2022 #الجزائر #CAF pic.twitter.com/WkJaLfUAEe
— Sami (@Sami56163987) January 13, 2023