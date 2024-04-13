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رياضة

بِالفيديو والصّور: بيتكوفيتش يتنزّه بِإعجاب في وهران

الشروق الرياضي
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بِالفيديو والصّور: بيتكوفيتش يتنزّه بِإعجاب في وهران
ح.م
فلاديمير بيتكوفيتش يتوسّط مساعده دافيدي موراندي (من اليسار) ومدرّب اللّياقة البدنية باولو رونغوني.

قال اتحاد الكرة الجزائري إن النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، استلطف زيارته إلى مدينة وهران.

ومنذ توقيعه عقد تدريب “الخضر” في أواخر فيفري الماضي، اقتصر عمل بيتكوفيتش على العاصمة.

وتابع التقني السويسري رفقة الجهاز الفني لـ “مُحاربي الصّحراء” بِوهران مساء السبت، مباراة الكأس بين شباب قسنطينة ونجم وبن عكنون (الفيديو).

وقبل ذلك، تفقّد النّاخب الوطني منشآت الملعب العالمي “ميلود هدفي”، ثم طاف بِأرجاء القلعة التاريخية “سانتا كروز”، وبعدها عرّج على السّاحل الوهراني وتمتّع بِبهاء الشّاطئ اللازوردي مُنتعشا بِالأجواء الأندلسية، كما لم يُفوّت بيتكوفيتش فرصة التنزّه بين أزقة مدينة الباهية وارتشاف القهوة هناك. وتخلّل هذه التنقّلات تخليد اللّحظات بِصور للذّكرى.

وأبدى فلاديمير بيتكوفيتش إعجابه بِعاصمة الغرب الجزائري، وكرم أهلها. وهو يختتم زيارته إلى مدينة وهران.

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