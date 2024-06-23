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رياضة

بِالفيديو والصّور: ترسيم انتقال بونجاح إلى نادي الشمال وهذه هي مدّة العقد

علي بهلولي
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بِالفيديو والصّور: ترسيم انتقال بونجاح إلى نادي الشمال وهذه هي مدّة العقد
ح.م

رسّمت إدارة نادي الشمال القطري مساء الأحد، انتدابها للاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح.

وقالت إدارة نادي الشمال إن المهاجم بونجاح (32 سنة) أمضى عقدا، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وثمّنت إدارة النادي القطري كفاءة مهاجم “الخضر”، وأضافت أنه سيلتحق بِفريقها الكروي في الـ 14 من جويلية المقبل، موعد انطلاق المعسكر الإعدادي بِهولندا، والذي يدوم حتّى الـ 2 من أوت القادم.

ومثلما كان الشّأن في نادي السد القطري، سيرتدي بونجاح القميص رقم “11” لِفريق الشمال المُنتمي أيضا إلى القسم الأوّل.

ويركن بغداد بونجاح الآن إلى الرّاحة مُستفيدا من عطلته الصّيفية، قبل أن يستهلّ تجربته الجديدة في قطر.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج لقطات من مراسم توقيع بونجاح للعقد (إضغط هنا).

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