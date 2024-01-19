بِالفيديو والصّور: تكريم رمزي لِسليماني

خصّ رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الجمعة، لاعب المنتخب الوطني إسلام سليماني بِتكريم رمزي.

جاء ذلك خلال تدريبات “الخضر” بِمدينة بواكي الإيفوارية.

ومنح سعدي المهاجم سليماني قميص المنتخب الوطني بِرقم “100”، تهنئة له بِمناسبة خوضه هذا العدد من المقابلات بِزيّ “مُحاربي الصّحراء” (الفيديو).

وكان إسلام سليماني (35 سنة) قد خاض أوّل مباراة دولية في ماي 2012، وحملت طابعا ودّيا ضدّ النيجر بِملعب البليدة. بينما أجرى المواجهة المئة سهرة الإثنين الماضي أمام أنغولا.