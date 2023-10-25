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رياضة

بِالفيديو والصّور: جماهير سلتيك الأسكتلندي تُجدّد دعمها للقضية الفلسطينية

الشروق الرياضي
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بِالفيديو والصّور: جماهير سلتيك الأسكتلندي تُجدّد دعمها للقضية الفلسطينية
ح.م

انتصرت جماهير نادي سلتيك الأسكتلندي لِكرة القدم سهرة الأربعاء، للقضية الفلسطينية.

ولوّح أنصار السلتيك بِعلم فلسطين، وهتفوا بِتحريرها من مخالب الكيان الصّهيوني.

كما رفعوا لافتات فوق المدرجات، كتبوا على بعضها “فلسطين حرّة”، و”النّصر للمقاومة”.

حدث ذلك خلال مباراة فريق سلتيك الأسكتلندي والضّيف نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا (الفيديو).

وفضلا عن جماهير نادي لاتسيو الإيطالي، يُعدّ مُشجّعو فريق سلتيك الأسكتلندي من أقوى رابطات الأنصار التي تصدح بِالحقّ، وتنتصر لِفلسطين. وسط قارة أوروبية عجوز، دأب ساستها المُنبطحين ونخبتها الجبانة وإعلامها المُدجَّن على الإنحياز إلى الكيان الصّهيوني.

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