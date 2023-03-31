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رياضة

بِالفيديو والصّور: جيش الاحتلال الصّهيوني يقتحم بِهمجية ملعبا فلسطينيا

الشروق الرياضي
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بِالفيديو والصّور: جيش الاحتلال الصّهيوني يقتحم بِهمجية ملعبا فلسطينيا
ح.م

اجتاحت قوّات المُحتلّ الصّهيوني النّذل مساء الخميس ملعبا فلسطينيا، حيث كانت تُجرى مباراة رسمية للأندية، وراحت تُمارس همجيتها.
واحتضن ملعب فيصل الحسيني شمال القدس المُحتلّة نهائي مسابقة كأس الشهيد “ياسر عرفات”، بين ناديَي مركز بلاطة وجبل المكبر.
واقتحمت قوّات الاحتلال الصّهيوني أرضية الميدان، وأطلقت القنابل المُسيّلة للدّموع.
وقال اتحاد الكرة الفلسطيني إن عددا ليس بِالقليل مِمّن حضروا هذه المباراة أُصيبوا بِالاختناق، سبّبه دخّان القنابل المُسيّلة الدّموع.
وكما جرت العادة، يُلازم الاتحاد الدولي لِكرة القدم صمت المقابر، فهو مُنشغل بِمعاقبة أندونيسيا التي رفضت مشاركة الكيان الصّهيوني في كأس العالم للأواسط، التي كان يُفترض أن تُقام بِبلدها.

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