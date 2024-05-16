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رياضة

بِالفيديو والصّور: جِوارية “المولودية- سوسطارة” بِشبابيك مغلقة

علي بهلولي
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بِالفيديو والصّور: جِوارية “المولودية- سوسطارة” بِشبابيك مغلقة

توافد جمهور غفير صباح الخميس على ملعبَي “5 جويلية 1962″ و”عمر حمادي” بِبولوغين، لِاقتناء تذاكر المباراة الجِوارية القوية بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

وتُجرى المباراة هذا الجمعة انطلاقا من الساعة السادسة مساءً، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. تحت إدارة حكم السّاحة نبيل بوخالفة.

وانطلقت عملية البيع على الساعة الثامنة صباحا، فيما رصد المُنظّمون 40 ألف تذكرة: 26 ألف في شبابيك ملعب “5 جويلية 1962″، و24 ألف في شبابيك ميدان “عمر حمادي” بِبولوغين. بِسعر 500 دينار للبطاقة (الفيديو)، مع تضاعفها أكثر من مرّتَين في السوق السوداء.

وستُفتتح أبواب المنشأة الأولمبية العاصمية هذا الجمعة صباحا، في ساعة تتراوح ما بين التاسعة والعاشرة، استنادا إلى عدد الجمهور المتوافد.

وتتصدّر المولودية لائحة الترتيب مُتقدّمة بِفارق 12 نقطة عن الوصيف شباب بلوزداد، باحثة عن فوز آخر تُلامس من خلاله لقب البطولة الوطنية. فيما يتطلّع الاتحاد إلى حصد انتصار يُعبّد الطريق لاحقا لِنيل المركز الثاني أو الثالث، خاصة وأنه يتموقع خاسما وتنقصه 3 مقابلات متأخّرة.

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