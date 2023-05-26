بِالفيديو والصّور: حارس “الخضر” يتّخذ هذا القرار

اتّخذ حارس المرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا سهرة الجمعة قرارا، يهمّ مشواره الرياضي الاحترافي.

وشارك الحارس ماندريا أساسيا مع فريقه كون في مواجهة الضّيف نادي سانت إيتيان (التعادل بـ 2-2)، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر بطولة فرنسا للقسم الثاني.

وأعلن ماندريا قبيل انطلاق هذه المباراة، عن تمديد العقد مع نادي كون حتّى صيف 2027. كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا)، وأيضا الصورتان المُدرجتان.

وكان ماندريا (26 سنة) قد التحق بِفريق كون في صيف 2022، قادما من نادي أونجي الفرنسي لِمدّة موسمَين.

ويشغل فريق كون المرتبة الخامسة بِرصيد 59 نقطة، بل جولة واحدة عن إسدال ستار بطولة “اللّيغ 2”. وسيُنهي الموسم في هذا المركز على الأقلّ، ذلك أن الرّتبة الـ 6 تتقاسمها ثلاثة أندية وهي سوشو وغانغون وباريس بِمجموع 52 نقطة، ويشغل فريق باستيا المركز الـ 4 بِرصيد 60 نقطة.