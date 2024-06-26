بِالفيديو والصّور: سقوط حكم على الأرض مغشيا عليه بِسبب الحرّ الشّديد

سقط الحكم الغواتيمالي المساعد أمبيرتو بانيوخ أرضا مغشيا عليه، بِسبب تعرّضه لِضربة شمس.

حدث ذلك خلال مباراة منتخبي كندا والبيرو، التي لُعبت في ما بين سهرة الثلاثاء وصباح الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة كأس أمريكا الجنوبية 2024.

وأُقيمت فعّاليات هذه المقابلة بِمدينة كانساس سيتي الأمريكية، البلد الذي يحتضن أطوار هذه المنافسة. تحت حرارة بلغت درجتها 38، وتجاوز خلالها معدّل الرّطوبة نسبة 50%.

وسقط الحكم المساعد بانخوي أرضا مغشيا عليه قبل نهاية الشوط الأوّل، وكان حارس المرمى الكندي ماكسيم كريبو أوّل من تفطّن للحادثة. قبل أن يُهرول الجهاز الطبي لِإسعافه ونقله خارج الملعب للعلاج. ثمّ قام المنظّمون بِتعويضه بِزميله الحكم الرّابع أوغوستو أراغون من الإكواتور (الفيديو).