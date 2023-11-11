-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو والصّور: شغب في مباراة لِفريق سليماني بِالبرازيل

علي بهلولي
  • 153
  • 0
بِالفيديو والصّور: شغب في مباراة لِفريق سليماني بِالبرازيل
ح.م

شهدت مباراة في البطولة البرازيلية مساء السبت أحداث عنف وشغب، حيث كان المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني حاضرا في الملعب.

ويتعلّق الأمر بِالمباراة الجوارية بين فريق كوريتيبا وضيفه نادي كروزيرو، لِحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة البرازيلية. وحينها شارك سليماني أساسيا مع فريقه كوريتيبا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 75.

واجتاح أنصار فريق كروزيرو أرضية الميدان، بعد تسجيل نادي كوريتيبا الهدف الوحيد وتوقيع الفوز في الوقت بدل الضّائع (90+1). كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين (الأوّل) و(الثاني).

ويتصارع الفريقان من أجل البقاء في القسم الأوّل، وعدم النزول إلى الدرجة الثانية.

وبات فريق كوريتيبا بعد هذا الفوز، يملك 29 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. ويشغل نادي كروزيرو الرّتبة الـ 17 بِرصيد 37 نقطة. لكن الفريق الأخير تنقصه مقابلتان متأخّرتان.

وقبل 4 جولات عن إسدال ستار البطولة البرازيلية، يشمل النزول إلى القسم الثاني أندية المراتب الأربعة الأخيرة.

وسيعود إسلام سليماني بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في المواجهتَين الموندياليتَين أمام الصّومال والموزمبيق.

مقالات ذات صلة
شايبي ينافس على جائزة هدف الأسبوع في دوري المؤتمرات الأوروبي

شايبي ينافس على جائزة هدف الأسبوع في دوري المؤتمرات الأوروبي

الجائزة الكبرى للجيدو .. الجزائرية بلقاضي تتوج بالميدالية البرونزية

الجائزة الكبرى للجيدو .. الجزائرية بلقاضي تتوج بالميدالية البرونزية

في وجود غويري.. بونجاح وسليماني يثيران الجدل في قائمة بلماضي

في وجود غويري.. بونجاح وسليماني يثيران الجدل في قائمة بلماضي

ملامح قائمة لاعبي بلماضي لـ “كان” 2024 اتّضحت؟

ملامح قائمة لاعبي بلماضي لـ “كان” 2024 اتّضحت؟

كم تتمثّل الغرامة المالية بِسبب الاحتجاج على قرارات حكّام البطولة؟

كم تتمثّل الغرامة المالية بِسبب الاحتجاج على قرارات حكّام البطولة؟

بلماضي يُعيد آدم الوناس ويُبعد بن رحمة

بلماضي يُعيد آدم الوناس ويُبعد بن رحمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد