بِالفيديو والصّور: شغب في مباراة لِفريق سليماني بِالبرازيل

شهدت مباراة في البطولة البرازيلية مساء السبت أحداث عنف وشغب، حيث كان المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني حاضرا في الملعب.

ويتعلّق الأمر بِالمباراة الجوارية بين فريق كوريتيبا وضيفه نادي كروزيرو، لِحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة البرازيلية. وحينها شارك سليماني أساسيا مع فريقه كوريتيبا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 75.

واجتاح أنصار فريق كروزيرو أرضية الميدان، بعد تسجيل نادي كوريتيبا الهدف الوحيد وتوقيع الفوز في الوقت بدل الضّائع (90+1). كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين (الأوّل) و(الثاني).

ويتصارع الفريقان من أجل البقاء في القسم الأوّل، وعدم النزول إلى الدرجة الثانية.

وبات فريق كوريتيبا بعد هذا الفوز، يملك 29 نقطة في المركز الـ 19 وقبل الأخير. ويشغل نادي كروزيرو الرّتبة الـ 17 بِرصيد 37 نقطة. لكن الفريق الأخير تنقصه مقابلتان متأخّرتان.

وقبل 4 جولات عن إسدال ستار البطولة البرازيلية، يشمل النزول إلى القسم الثاني أندية المراتب الأربعة الأخيرة.

وسيعود إسلام سليماني بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في المواجهتَين الموندياليتَين أمام الصّومال والموزمبيق.