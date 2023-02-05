بِالفيديو والصّور: كرنفال في مدغشقر بعد تألّق المنتخب في “شان” الجزائر

حُظي المنتخب المحلّي الملغاشي لِكرة القدم بِاستقبال الأبطال في بلاده، بعد نيله المركز الثالث في منافسة “الشان” نسخة الجزائر 2023.

ونظّمت السلطات الرياضية في مدغشقر، الأحد، حفلا مُميّزا للاعبي منتخب بلادها، بعد تألّقه في بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية. فيما خرج جمهور غفير إلى الشارع للاحتفال بِهذا الإنجاز.

ومنذ إطلاق الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم منافسة “الشان” عام 2009، شارك منتخب مدغشقر في نسخة وحيدة، وكان ذلك في طبعة الجزائر 2023. وترك بصمة قوية بِنيله الرّتبة الثالثة، فضلا عن تألّق بعض لاعبيه على غرار المهاجم كولوينا رازا، الذي أبرم خلال هذه التظاهرة القارّية صفقة انتقال إلى نادي مولودية الجزائر.