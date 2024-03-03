بِالفيديو والصّور: مباراة تحت تساقط كثيف للثلوج

أُقيمت فعّاليات مباراة نادي سولت ليك سيتي وضيفه نادي لوس أنجلس غالاكسي الأمريكيَين، تحت أجواء “سيبيرية”.

وغطّت الثلوج أرضية ميدان هذه المباراة، التي لُعبت في ساعة متأخّرة من سهرة السبت، لِحساب الجولة الثانية من عمر بطولة الولايات المتحدة الأمريكية. عِلما أن المنافسة في هذا البلد تنطلق في مارس وتنتهي في نوفمبر، لِسبب مناخي بحت.

ولجأ المُنظّمون إلى جلب كرة برتقالية، حتّى يسهل على اللاعبين رؤيتها فوق العشب الأخضر، الذي تحوّل إلى طبقة سميكة من الثلج.

وفاز فريق سولت ليك سيتي في هذه المباراة، بِثلاثية نظيفة (الفيديو).

وتملك أربعة أندية أربع نقاط في صدارة فوج الغرب، وهي بِالترتيب استنادا إلى مقياس فارق الأهداف ثم معيار أفضل هجوم: بورتلاند تيمبرز، ولوس أنجلس غالاكسي، وسانت لويس سيتي، وسولت ليك سيتي.