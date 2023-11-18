بِالفيديو والصّور: مدرب الموزمبيق حضر إلى الجزائر وبلماضي راقبه!

حضر النّاخب الوطني الموزمبيقي شيكينيو كوندي إلى الجزائر، في شهر جانفي الماضي.

وعكس جمال بلماضي، يُشرف التقني كوندي على تدريب منتخب بلاده الموزمبيق لِفئة الأكابر وأيضا صنف المحلّيين.

وفي جانفي الماضي، خسر رجال المدرب شيكينيو كوندي بِهدف لِصفر أمام نظرائهم الجزائريين، الذين كان يُدرّبهم التقني مجيد بوقرة.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين (الفيديو).

واللافت أن هذه المباراة حضر وقائعها النّاخب الوطني جمال بلماضي، في المنصّة الشرفية (الصّورة الأولى المُدرجة أدناه).

وشهدت هذه المباراة تلقّي المدرب كوندي بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 73، بِسبب “نرفزته” واحتجاجاته المُتكرّرة على قرارات الحكم (الصّورة الأخيرة المُدرجة أدناه).

وسجّل المنتخب المحلّي الموزمبيقي فوزا وتعادلا وخسارة، وبلغ ربع النّهائي. وحينها تجمّدت مشاركته بعد الخسارة بـ (1-3) أمام مدغشقر.