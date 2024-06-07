بِالفيديو والصّور: ملعب مواجهة الجزائر والمُضيّف الأوغندي

عاد منتخب أوغندا لِكرة القدم مساء الجمعة، لِيخوض المقابلات الدولية الرّسمية داخل القواعد.

وكان هذا المنتخب يُجري لقاءاته الرّسمية في بلدان مُحايدة، بِسبب عدم حيازته ملعبا مُؤهّلا من قبل “الكاف” أو “الفيفا”. على غرار مواجهته لـ “الخضر” بِالكاميرون شهر جوان من العام الماضي، في تصفيات “كان” 2024.

وفازت أوغندا مساء الجمعة بِهدف لِصفر على الزّائر منتخب بوتسوانا، لِحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

واحتضن المواجهة الملعب الوطني “نيلسون مانديلا” بِالعاصمة كامبالا، الذي أُغلقت أبوابه في أواخر سنة 2019، وخضع بعدها لِعملية ترميم طالبت مدّتها.

وسيحتضن هذا الملعب مساء الإثنين المقبل مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومُضيّفه الأوغندي، ضمن إطار الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

وتنطلق المقابلة على الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت المحلّي، والخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وتقول مصالح الرّصد الجوّي إن الحرارة حين تنظيم هذه المباراة، ستتراوح ما بين 25 إلى 21 درجة، والله أعلم.

وتُظهر الصّور المدرجة فضلا عن أشرطة الفيديو، ملعب منتخب أوغندا قبيل وأثناء احتضانه مواجهة بوتسوانا، وأيضا مسرح مباراة “مُحاربي الصّحراء”.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

الفيديو الثالث: (إضغط هنا).