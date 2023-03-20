بِالفيديو والصّور: منتخب أنغولا يُعسكر بِالجزائر استعدادا لِمُواجهتَي غانا

يُقيم منتخب أنغولا أكابر لِكرة القدم معسكرا إعداديا بِالجزائر، استعدادا لِخوض مُقابلتَين رسميتَين أمام نظيره الغاني.

ويُجري لاعبو منتخب أنغولا حصصهم المرانية بِميدان التدريب التابع لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، كما تُبرزه الصور المُدرجة وشريط الفيديو المُرفق (اضغط هنا لِمشاهدة فيديو التدريبات).

وتتبارى أنغولا مع منتخب غانا ذهابا خارج القواعد وإيابا بِميدانها، الخميس والإثنين المُقبلَين، ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ويتصدّر منتخبا أنغولا وغانا لائحة ترتيب الفوج الخامس بِرصيد 4 نقاط لِكلّ واحد منهما، ويشغل فريقا جمهورية إفريقيا الوسطى ومدغشقر الرّتبة الأخيرة بِنقطة واحدة لِكليهما. وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى نهائيات “كان” كوت ديفوار 2024.

وتُخطّط “الفاف” مع اتحاد الكرة الأنغولي لِتوفير طائرة واحدة تابعة لِشركة الخطوط الجوية الجزائرية، يستقلّها لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي وزملاؤهم لدى أكابر أنغولا في سفرية غانا.

وبِدوره يلعب المنتخب الأولمبي الجزائري أمام نظيره الغاني، الجمعة والثلاثاء المقبلَين، خارج القواعد ثم بِعنابة، لِحساب الدور الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.