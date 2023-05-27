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رياضة

بِالفيديو والصّور: نحل في البطولة الألمانية!

الشروق الرياضي
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بِالفيديو والصّور: نحل في البطولة الألمانية!
ح.م

غزت أسراب من النّحل مساء السبت ملعبا كان يحتضن مباراة، تندرج ضمن إطار الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الألمانية.

حدث ذلك بِملعب “سيغنال إيدونا بارك”، مسرح مواجهة فريق بوروسيا دورتموند وضيفه نادي ماينز.

واجتاحت أسراب النّحل الملعب لحظات قبيل انطلاق هذه المباراة، ما أجبر إدارة المنشأة الرياضية على جلب رجال المطافئ، الذين سارعوا إلى إبعاد هذه الحشرات. كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).

واللّافت أن لاعبي فريق بوروسيا دورتموند ارتدوا في هذه المباراة لباسا رياضيا لونه أصفر وأسود، مثل حشرة “الدبّور” (أحد أنواع النّحل”)!

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