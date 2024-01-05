بِالفيديو: وجبة عشاء دسمة لـ “مُحاربي الصّحراء” قبل رحلة ساحل العاج

استهلّ المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم سهرة الجمعة تحضيراته لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، بِانتصار ثقيل.

وتغلّب “الخضر” بِنتيجة ثلاثة أهداف لِصفر على مُضيّفه الفريق المحلّي الطوغولي، في مباراة أُقيمت فعّالياتها بِملعب “كيغي” الذي يقع في العاصمة لومي. تحت إدارة طاقم من البنين يقوده حكم السّاحة رافيو ليغالي.

وسجّل ثلاثية “مُحاربي الصّحراء” من كرات ثابتة وبِأهداف رأسية، كلّ من: المدافع رامي بن سبعيني في الدقيقتَين الـ 20 (الفيديو) والـ 69 (الفيديو)، والمهاجم إسلام سليماني في الدقيقة الـ 54 (الفيديو).

وزجّ النّاخب الوطني جمال في هذه المباراة بِتشكيل أساسي، بدا وأنه ذلك الذي سيُعوّل عليه في نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة ساحل العاج 2024، بِضمّ القائمة إلى حدّ كبير لِأحسن لاعبيه.

وأجرى بلماضي تغييرات عديدة في الشوط الثاني، وعلى دفعتَين، بِإدخال 10 لاعبين احتياطيين. فيما اكتفى 3 زملاء لهم بِمتابعة اللّقاء من دكّة البدلاء وهم: الحارس أسامة بن بوط، والمدافع محمد الأمين توغاي، ومتوسّط الميدان رامز زروقي.

وأراد المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” استغلال الطابع التحضيري للمواجهة، لِتجربة عدد كبير لاعبيه قبيل استحقاق قارّي كبير.

ويعود المنتخب الوطني إلى الملعب المُشار إليه أعلاه، لِمواجهة الفريق البورندي ودّيا، الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الطوغولي، الموافق للرابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري.

وستكون مباراة البورندي ثاني وآخر لقاء تحضيري لِرجال بلماضي، قبل شدّ الرّحال جوّا ومُجدّدا في اليوم الموالي، نحو مدينة بواكي الإيفوارية، مسرح مقابلات زملاء القائد والجناح رياض محرز في دور المجموعات لـ “كان” 2024.