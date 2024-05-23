بِالفيديو: وزير السكن يكشف عن تاريخ تدشين ملعب الدويرة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الخميس، عن تاريخ تدشين ملعب الدويرة.

وفي تصريحات لِقناة “الشروق نيوز”، قال الوزير بلعريبي إن المنشأة الرياضية الفخمة والعصرية “علي لبوانت” بِالدويرة، ستُفتتح بِصفة غير رسمية في العاشر من جوان المقبل، بعد انتهاء أشغال التشييد. مُوضّحا أن التدشين غير الرّسمي سيكون عبارة عن تنظيم مباراة تجريبية.

ويُفتتح هذا الملعب ذو الصّيت العالمي – والذي سيكون معقلا لِنادي مولودية الجزائر – بِصفة رسمية، في أواخر جوان المقبل.

الفيديو الأوّل: تصريحات وزير السكن (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: أحدث الصّور عن ملعب الدويرة (إضغط هنا).