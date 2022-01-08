بِالفيديو: وصول “محاربي الصحراء” إلى الكاميرون

حلّ وفد المنتخب الوطني الجزائري بطل إفريقيا مساء السبت، بِمدينة دوالا الكاميرونية. تأهّبا للدفاع عن لقبه القاري.

وكان “الخضر” قد أقاموا معسكرا إعداديا بِالعاصمة القطرية الدوحة، انطلق في الـ 27 من ديسمبر الماضي. قبيل سفريتهم الكاميرونية.

وفور وصولهم إلى موطن البطولة الإفريقية، توجّه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي إلى فندق “أونومو” بِمدينة دوالا، للإقامة هناك.

ويستهلّ زملاء صانع الألعاب يوسف بلايلي المشوار الإفريقي، بِمواجهة نظرائهم من منتخب سيراليون بعد ظهر الثلاثاء المقبل.