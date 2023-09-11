بِالفيديو: وصول “مُحاربي الصّحراء” إلى السنيغال

جانب من آخر حصّة تدريبية لـ "الخضر" بِقسنطينة، مساء الأحد.

حلّ وفد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم بِالعاصمة السنيغالية داكار، استعدادا لِمواجهة فريق هذا البلد ودّيا.

وكان “مُحاربو الصّحراء” قد شدّوا الرّحال جوّا من الجزائر العاصمة، على متن طائرة خاصّة، صباح الإثنين.

وسيُجري رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي أوّل وآخر حصّة تدريبية بِداكار، وبِملعب المواجهة، مساء الإثنين.

ويستعدّ القائد رياض محرز وزملاؤه لِمواجهة نظرائهم من السنيغال، سهرة هذا الثلاثاء.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج وصول وفد المنتخب الوطني إلى السنيغال (إضغط هنا).