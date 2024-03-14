بِالفيديو: وصية اللاعب الفلسطيني “بركات” قبل استشهاده

نشر اتحاد فلسطين لِكرة القدم، الخميس، شريط فيديو للاعب الدولي المتقاعد محمد بركات قبل استشهاده.

ويُظهر شريط الفيديو الشهيد محمد بركات يُلقي أشبه بِوصية، وبدا وكأنه استشعر قدوم اللّحظة التاريخية المرادفة للشهادة (الفيديو).

وكان اللاعب الدولي الفلسطيني المُتقاعد محمد بركات، قد اسْتُشهد عن عمر ناهز 39 سنة. إثر قصف الصّهاينة لِمنزله بِخان يونس.

والتحق محمد بركات بِكوكبة تضمّ 157 رياضي فلسطيني، فارق الحياة منذ الخريف الماضي، بِسبب همجية المحتلّ الصّهيوني.

ويوجد بين العدد الوارد ذكره أعلاه 91 رياضيا يُمارس كرة القدم، وفقا لِأحدث بيان نشره الاتحاد الفلسطيني للعبة.

ومثّل الشهيد محمد بركات ألوان منتخب فلسطين (وأيضا منتخب صنف الكرة الشاطئية) في منصب مهاجم، كما ارتدى أزياء أندية محلّية على غرار الصداقة واتحاد خان يونس وأهلي غزة. واحترف في السعودية ضمن صفوف نادي الشعلة، والأردن مع فريق الوحدات.

وحاز محمد بركات شرف تسجيل 100 هدف بِقميص فريق واحد، والأفضل من ذلك الاستشهاد جرّاء الهمجية الصّهيونية.