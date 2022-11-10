بِالفيديو: وضعية أرضية ملعب مباراة السويد والجزائر

ملعب "إيليدا ستاديوم" يوم الـ 6 من نوفمبر 2022، قبيل احتضانه مباراة ناديَي مالمو و ديغرفورس.

احتضن ملعب “إيليدا ستاديوم” بِمدينة مالمو السويدية مباراة رسمية، بعد ظهيرة الأحد الماضي.

وجمعت المقابلة بين فريق مالمو وضيفه نادي ديغرفورس، وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2)، في إطار الجولة الثلاثين والأخيرة من عمر البطولة السويدية. المنافسة التي انطلقت في أفريل الماضي، بِسبب قساوة فصل الشتاء في هذا البلد الاسكندنافي.

وبلا شكّ، كانت هذه المباراة اللّقاء الأخير بِملعب “إيليدا ستاديوم”، الذي سيحتضن أطوار المواجهة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري ومُضيّفه السويدي، سهرة الـ 19 من نوفمبر الحالي.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه لقطات من مباراة فريق مالمو وضيفه نادي ديغرفورس، وأيضا وضعية أرضية الميدان المعشوشبة طبيعيا، والمنشأة الرّياضية بِصفة عامّة.