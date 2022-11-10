-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: وضعية أرضية ملعب مباراة السويد والجزائر

علي بهلولي
  • 269
  • 0
بِالفيديو: وضعية أرضية ملعب مباراة السويد والجزائر
ح.م
ملعب "إيليدا ستاديوم" يوم الـ 6 من نوفمبر 2022، قبيل احتضانه مباراة ناديَي مالمو و ديغرفورس.

احتضن ملعب “إيليدا ستاديوم” بِمدينة مالمو السويدية مباراة رسمية، بعد ظهيرة الأحد الماضي.

وجمعت المقابلة بين فريق مالمو وضيفه نادي ديغرفورس، وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2)، في إطار الجولة الثلاثين والأخيرة من عمر البطولة السويدية. المنافسة التي انطلقت في أفريل الماضي، بِسبب قساوة فصل الشتاء في هذا البلد الاسكندنافي.

وبلا شكّ، كانت هذه المباراة اللّقاء الأخير بِملعب “إيليدا ستاديوم”، الذي سيحتضن أطوار المواجهة الودّية بين المنتخب الوطني الجزائري ومُضيّفه السويدي، سهرة الـ 19 من نوفمبر الحالي.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه لقطات من مباراة فريق مالمو وضيفه نادي ديغرفورس، وأيضا وضعية أرضية الميدان المعشوشبة طبيعيا، والمنشأة الرّياضية بِصفة عامّة.

مقالات ذات صلة
دمج بلايلي في الصورة التذكارية لِنادي أجاكسيو بِطريقة طريفة

دمج بلايلي في الصورة التذكارية لِنادي أجاكسيو بِطريقة طريفة

مشاركة ديلور أمام مالي والسويد محلّ شكّ

مشاركة ديلور أمام مالي والسويد محلّ شكّ

حسرة اللاعبين الجزائريين “تتكرر” في تصريحاتهم

حسرة اللاعبين الجزائريين “تتكرر” في تصريحاتهم

بِالفيديو: حكم سبق له إدارة مباراة للجزائر يطرد 10 لاعبين!

بِالفيديو: حكم سبق له إدارة مباراة للجزائر يطرد 10 لاعبين!

قرار يهمّ أنصار نادي البارادو ووفاق سطيف

قرار يهمّ أنصار نادي البارادو ووفاق سطيف

تأهّل فريق اتحاد العاصمة

تأهّل فريق اتحاد العاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد