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رياضة

بِالفيديو: وضعية ملعب تنزانيا قبل مواجهة الجزائر

علي بهلولي
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بِالفيديو: وضعية ملعب تنزانيا قبل مواجهة الجزائر
لقطة من مباراة فريقَي سيمبا وبامبا التنزانيَين (صورة نادي سيمبا)

يحتضن الملعب الوطني لِمدينة دار السلام التنزانية مباراة منتخب هذا البلد و”محاربي الصّحراء”، مساء الـ 8 من جوان المقبل.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الثانية، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الميدان المُشار إليه أعلاه قد احتضن مساء السبت الماضي، مباراة بين فريقَي سيمبا وبامبا، في إطار الدور ربع النهائي من عمر المنافسة المحلّية كأس اتحاد الكرة التنزان

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، لقطات من هذه المباراة، كما تُبرز وضعية أرضية الميدان قبل نحو ثلاثة أسابيع من احتضانها مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف التنزاني.

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