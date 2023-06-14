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رياضة

بِالفيديو: وضعية ملعب “جابوما” ومُنافس المنتخب الوطني

علي بهلولي
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بِالفيديو: وضعية ملعب “جابوما” ومُنافس المنتخب الوطني
ح.م
لقطة من مباراة مُنتخبَي أوغندا والكونغو الديموقراطية.

خسر منتخب أوغندا لِكرة القدم مساء الأربعاء، بِهدف لِصفر أمام فريق الكونغو الديموقراطية.

واحتضن ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة الودّية، ضمن إطار استعدادات المنتخبَين للجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

واهتزّت الشباك الأوغندية بِهدف كونغولي، سُجّل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 26.

وأجرى النّاخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش 6 استبدالات (الصورة المُدرجة أدناه)، انطلاقا من مطلع الشوط الثاني، مُقابل 7 للمُنافس الكونغولي. مُستغلَّين الطّابع التحضيري للمباراة.

وتتبارى أوغندا مع المنتخب الوطني الجزائري بِالملعب المذكور أعلاه، عصر الأحد المقبل. وتُواجه الكونغو الديموقراطية المُضيّف الغابوني في اليوم ذاته.

وتُظهر صورة شريط الفيديو المُدرج، وضعية ملعب “جابوما”، والهدف الكونغولي الذي تلقّته الشباك الأوغندية (اضغط هنا).

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