بِالفيديو: وعكة صحية على المُباشر لِإعلامي رياضي
تعرّض الإعلامي القطري حسن الشهراني، السبت، لِوعكة صحّية وسقط على الأرض مغشيا عليه.
حدث ذلك خلال تغطية الإعلامي حسن الشهراني لِفعّاليات كأس العالم لِكرة القدم، الجارية أطوارها بِبلده قطر.
ووفقا لِوسائل إعلام قطرية، فإن الإعلامي حسن الشهراني تعرّض للإجهاد، ووضعيته الصحّية لا تدعو إلى القلق.
ويشتغل الإعلامي حسن الشهراني في القناة التلفزيونية العمومية القطرية.
🎥| الزميل حسن الشهراني مذيع تلفزيون قطر يتعرض لهبوط مفاجئ على الهواء مباشرة أثناء تغطيته لأحداث #كأس_العالم
•الإعلامي حسن الساعي: “تواصلت معاه والحمدلله أموره طيبة وبخير، وطلع من المستشفى”
خطاك الشر وما تشوف شر 🙏🏻 #قطر2022 | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/RVOc4tT6XR
— نديب قطر (@NadeebQa) November 26, 2022