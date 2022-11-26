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رياضة

بِالفيديو: وعكة صحية على المُباشر لِإعلامي رياضي

علي بهلولي
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بِالفيديو: وعكة صحية على المُباشر لِإعلامي رياضي
ح.م
الإعلامي القطري حسن الشهراني

تعرّض الإعلامي القطري حسن الشهراني، السبت، لِوعكة صحّية وسقط على الأرض مغشيا عليه.

حدث ذلك خلال تغطية الإعلامي حسن الشهراني لِفعّاليات كأس العالم لِكرة القدم، الجارية أطوارها بِبلده قطر.

ووفقا لِوسائل إعلام قطرية، فإن الإعلامي حسن الشهراني تعرّض للإجهاد، ووضعيته الصحّية لا تدعو إلى القلق.

ويشتغل الإعلامي حسن الشهراني في القناة التلفزيونية العمومية القطرية.

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