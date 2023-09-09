بِالفيديو: يهمّ رجال بلماضي في تصفيات المونديال

تأهّل منتخب الموزمبيق لِكرة القدم عصر السبت، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وفازت الموزمبيق بِميدانها (3-2) على منتخب البنين، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات “الكان” الإيفواري.

وفي لقاءٍ آخر “شكلي” عن الفوج الـ 12، تتبارى رواندا داخل القواعد مع منتخب السنيغال سهرة السبت.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- السنيغال 13ن (ناقص مباراة)

2- الموزمبيق 10ن

3- البنين 5ن

4- رواندا 2ن (ناقص مباراة)

وهكذا ستُرافق الموزمبيق منتخب السنيغال إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، نظير إقصاء فريقَي البنين ورواندا.

وقبل “كان” 2024، سبق لِمنتخب الموزمبيق حضور وقائع البطولة الإفريقية 4 مرّات، آخرها في نسخة أنغولا 2010. وفي كلّ مشاركة، كان يُودّع السّباق من الدور الأوّل.

وبات المنتخب الموزمبيقي الفريق رقم “19”، الذي يحجز تذكرة كأس أمم إفريقيا 2024.

ويكون النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد شاهد مباراة الموزمبيق والبنين، ذلك أن المنتخب الأوّل سيُواجه بِمعقله “الخضر” في نوفمبر المقبل، ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وأُقيمت فعّاليات مواجهة البنين بِملعب “دو زمبيتو”، الذي يقع في مدينة مابوتو عاصمة الموزمبيق. وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا، دُشّنت عام 2011، وتتّسع لِنحو 42 ألف مُتفرّج.

وتُظهر شور شريط الفيديو المُدرجة أدناه أهداف مباراة الموزمبيق (بِاللّباس الأحمر) والبنين (بِالزيّ الأصفر)، حيث يُمكن للقارئ الجزائري مُعاينة أرضية ملعب الموزمبيق، التي ستكون – دون شكّ – مسرح مواجهة الجزائر بعد شهرَين من الآن.

الهدف الأوّل: (الفيديو).

الهدف الثاني: (الفيديو).

الهدف الثالث: (الفيديو).

الهدف الرابع: (الفيديو).

الهدف الخامس: (الفيديو).