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رياضة

بِالفيديو: يُريد أن يُصبح أفضل جزائري في تاريخ البطولة الروسية

علي بهلولي
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بِالفيديو: يُريد أن يُصبح أفضل جزائري في تاريخ البطولة الروسية
ح.م
حسام مريزيق.

قال اللاعب الدولي السابق حسام مريزيق، إنه يأمل أن يصبح أفضل جزائري احترف في البطولة الروسية.

وكان متوسط الميدان مريزيق (25 سنة) قد ترك فريق شباب بلوزداد في الصيف الماضي، وانتقل إلى نادي دينامو محج القلعة الروسي لِثلاثة مواسم. وقبل ذلك في ديسمبر 2021، ساهم في إحراز المنتخب المحلّي الجزائري كأس العرب بِقطر.

وأوضح مريزيق أنه معجب بمشوار مواطنه سفيان هني في البطولة الروسية، صانع الألعاب الذي ارتدى زي نادي سبارتاك موسكو ما بين جانفي 2018 وصيف 2019، وينشط حاليا في فريق الخور القطري.

وفي تصريحات نشرتها الصحافة المحلية، السبت، أبدى مريزيق رغبته في أن يترك بصمة قوية في البطولة الروسية، ويصبح أفضل لاعب جزائري احترف هناك.

وتألّق مريزيق مساء الجمعة، وساهم في فوز ثمين لِفريقه دينامو محج القلعة بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي سبارتاك موسكو، في مباراة بِرسم الجولة الـ 24 من عمر البطولة الروسية. حيث سجّل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 16 (الفيديو).

ويجمع دينامو محج القلعة 27 نقطة في المركز التاسع، ويشغل سبارتاك موسكو الرتبة الثانية بِرصيد 47 نقطة. قبل ست جولات عن انتهاء البطولة الروسية.

وخاض ابن بلدية عين أرنات (ولاية سطيف) 20 مباراة في بطولة روسيا وكأس هذا البلد، وأمضى هدفَين، كما وزّع تمريرة حاسمة.

وفضلا عن حسام مريزيق وسفيان هني، سبق للاعبين دولين جزائريين الاحتراف في البطولة الروسية، بينهم حارس المرمى رايس وهاب مبولحي والمدافع مهدي زفان.

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